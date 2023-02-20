"أدير العقارية" تطرح عقارات "غدق" للبيع في مزاد علني

وبيَّن "آل سعد" بأن عقارات "غدق" في مكة المكرمة تتضمن: (عمارة العزيزية، أرض شارع الحج، أرض شارع أم القرى)، بمساحة إجمالية تبلغ 4,201 مترًا مربعًا، وهي تتميز بتنوع استخداماتها بين السكني والتجاري والفندقي، ووقوعها في أشهر أحياء مكة ذات الصبغة الدينية والاقتصادية، التي تنعم ببنية تحتية حديثة متطوّرة، وتعج بالمرافق الخدمية، إلى جانب قربها من الحرم المكي الشريف والمشارع المقدسة. فضلاً عمّا تحويه من شبكة طرق سريعة تُسهّل التنقلات منها وإليها بكل يسر وسهولة، ما يجعل منها فرص استثمارية عالية الجودة.