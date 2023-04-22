بين 40 و12 مئوية.. تعرف على أعلى وأدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ40 مئوية؛ فيما سجلت طريف أقل درجة حرارة 12 مئوية.