بين 40 و12 مئوية.. تعرف على أعلى وأدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ40 مئوية؛ فيما سجلت طريف أقل درجة حرارة 12 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرمة 40 درجة، وجدة والأحساء 38، وشرورة 37 مئوية، والقنفذة وينبع وحفر الباطن 36 مئوية، والمدينة المنورة وجازان والصمان والتنهات والعلا 35 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت طريف في أدنى القائمة بـ12 مئوية، وأبها والقريات 13 درجة، والباحة 14 درجة. وسجلت أبها والباحة والدوادمي ووادي الدواسر والطائف أعلى نسبة رطوبة بـ90%.