حد أقصى للمهور والاحتفالات ليلة واحدة.. هنا "ملتقى تيسير الزواج في جازان"
قاد غلاء المهور وتكاليف الزواج المبالغ فيها إلى إطلاق مبادرة في محافظة أبوعريش بجازان تُعنى بتيسير أمور الزواج تحت مسمى "ملتقى تيسير الزواج 2024"؛ حيث تنطلق المبادرة مساء اليوم برعاية من المحافظ شاهر بن شهاب الجنفاوي، وبمشاركة مفوض الإفتاء بمنطقة جازان محمد شامي شيبه، وحضور مشايخ وأعيان وأهالي المحافظة.
وتشمل أبرز محاور "ملتقى تيسير الزواج" ونقاشاته، تخفيض المهور والاتفاق على حد أقصى لمهر البكر والثيب، واقتصار الاحتفالات على ليلة الزواج فقط.
ويهدف الملتقى أيضًا إلى تفعيل دور الأهل والأسر في بناء زواج ناجح ومستقر لأبنائهم وبناتهم؛ وذلك بتقليل تكاليف الزواج المرتفعة والتي تعد سببًا رئيسًا في عزوف الشباب عن الزواج وارتفاع نسبة العنوسة، وذلك من خلال إسهام مُلاك قصور وقاعات الأفراح بالتعاون والتوعية وتقديم مبادرات تساعد الشباب المقبلين على الزواج وتدعم المبادرة، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع "المسجد والتعليم بقطاعيه العام والجامعي والجمعيات الأهلية" للقيام بدورها في معالجة هذه الظاهرة.
وكان الاستشاري الاجتماعي الدكتور عادل الغامدي قد كشف في وقت سابق لـ"سبق" عن أهم أسباب عزوف الشباب عن الزواج، موضحًا أن من أبرزها غلاء المهور والتكلفة العالية لمتطلبات الزواج الدخيلة على مراسم حفل الزفاف وتبعاتها.
وأشار إلى أن نسبة الشباب والشابات الذين لم يسبق لهم الزواج في الفئة العمرية 15- 34 سنة في السعودية بلغت 66.23%، حسب تقرير الهيئة العامة للإحصاء، وبيّن أن نسبة 75.6% من الذكور لم يسبق لهم الزواج، بينما بلغت نسبة غير المتزوجات من الإناث في الفئة العمرية 25- 34 سنة 43.1%.
وقال: إن هناك العديد من الأسباب لعزوف الشباب عن الزواج؛ بعضها قد تكون مرجعيتها المجتمع، والبعض منها للأسرة، ومنها ما يكون سببه الشباب والفتيات، وأيضًا من ناحية أخرى لها بُعد اقتصادي وآخر اجتماعي ونفسي.