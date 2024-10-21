حد أقصى للمهور والاحتفالات ليلة واحدة.. هنا "ملتقى تيسير الزواج في جازان"

وقال: إن هناك العديد من الأسباب لعزوف الشباب عن الزواج؛ بعضها قد تكون مرجعيتها المجتمع، والبعض منها للأسرة، ومنها ما يكون سببه الشباب والفتيات، وأيضًا من ناحية أخرى لها بُعد اقتصادي وآخر اجتماعي ونفسي.