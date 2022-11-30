"شؤون الحرمين" توزّع قرابة 83 ألف عبوة مياه زمزم أمس

استعرضت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أبرز الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام، أمس الثلاثاء.
وشملت جهود الرئاسة، تقديم خدمات الإرشاد المكاني باللغات لـ27726 مستفيداً، وقامت بتوزيع 82800 عبوة مياه زمزم، وتوفير 247 عربة عادية للمحتاجين و2975 عربة كهربائية للطواف والسعي و1392 خدمة دافع عربة للقاصدين.
وأضافت الرئاسة في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أنه استفاد من مكتبة المسجد الحرام 868 مستفيداً، وتمّ توفير 16300 سجادة، 550 لتراً للتعقيم بالبايوكير، و600 لتر للتعقيم بالروبوتات، و30200 لتر لتعقيم الأسطح، و2550 لتر معقمات الأيدي.
وتابعت، أنه تم تقديم 1950 كتيباً ومطوية و2929 خدمة تطويف، فيما استفاد 24500 شخص من التوعية الرقمية، و92550 شخصاً من التوعية الميدانية.