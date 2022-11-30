"شؤون الحرمين" توزّع قرابة 83 ألف عبوة مياه زمزم أمس

وأضافت الرئاسة في إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أنه استفاد من مكتبة المسجد الحرام 868 مستفيداً، وتمّ توفير 16300 سجادة، 550 لتراً للتعقيم بالبايوكير، و600 لتر للتعقيم بالروبوتات، و30200 لتر لتعقيم الأسطح، و2550 لتر معقمات الأيدي.