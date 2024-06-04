طبيب بيطري: 9 علامات مرئية تساعدك في اختيار الأضحية بطريقة صحية

وأوضح أن هذه العلامات تتعلق بالوقوف، والحركة، والأنف، والتنفس بصورة طبيعية، والفم، والجلد، والعين، والصوف. وهي وقوف وحركة الحيوان بشكل طبيعي وحيوي دون ملاحظة هزال أو ضعف أو كسل أو ترنح أو عرج، علاوة على نظافة الأنف وخلوها من أي زيادة في الإفرازات، ولا يوجد بها تقرحات أو بثور، ونظافة الفم وخلوه من الزيادة في إفرازات اللعاب أو سيلانه أو تقرحات أو بثور، وألا يكون بالجلد أي جروح أو خراريج أو حشرات خارجية.