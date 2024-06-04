طبيب بيطري: 9 علامات مرئية تساعدك في اختيار الأضحية بطريقة صحية

قال الطبيب البيطري عبدالمانع بن عيسى الخيبري إن هناك 9 علامات مرئية، يمكن ملاحظتها بالعين المجرد خلال ثوانٍ، تساعد في تحديد الحالة الصحية للأضحية.
وأوضح أن هذه العلامات تتعلق بالوقوف، والحركة، والأنف، والتنفس بصورة طبيعية، والفم، والجلد، والعين، والصوف. وهي وقوف وحركة الحيوان بشكل طبيعي وحيوي دون ملاحظة هزال أو ضعف أو كسل أو ترنح أو عرج، علاوة على نظافة الأنف وخلوها من أي زيادة في الإفرازات، ولا يوجد بها تقرحات أو بثور، ونظافة الفم وخلوه من الزيادة في إفرازات اللعاب أو سيلانه أو تقرحات أو بثور، وألا يكون بالجلد أي جروح أو خراريج أو حشرات خارجية.
وأضاف بأن من العلامات أيضًا أن تكون العين براقة لامعة، ليس بها إفراز للدموع أو التهابات أو احمرار، وأن يكون الصوف ناعمًا لامعًا، ولا يقصف عند الشد، وذا لون طبيعي، وألا يوجد أي علامات للإسهال بوجود براز ملتصق بمؤخرة الحيوان وتحت الذيل والجزء الخلفي للأرجل الخلفية، وعدم وجود تورم بالمنطقة حول الفك السفلي؛ لأن ذلك يعد مؤشرًا خطيرًا على مشاكل بالكبد، أو إصابة الأضحية بديدان كبدية.
من جانبه، حث المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد بن عبدالله الخليف، المستفيدين على اختيار المسالخ المرخصة والخاضعة للرقابة البيطرية؛ لما تتميز به من وجود طاقم مدرب وفق أعلى المعايير، وأطباء بيطريين؛ للتأكد من سلامة الذبائح حفاظًا على صحة الجميع.
وأشار "الخليف" إلى أهمية رفع مستوى وعي المواطنين والمقيمين، وتثقيفهم بأهم الاشتراطات اللازمة عند اختيار الأضحية، وتقديم الإرشادات الصحية البيطرية لمربي الماشية.
ودعا جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التأكد من بعض الاشتراطات بعناية، والتأني عند شراء الأضحية؛ لتجنب التعرض لغش بعض التجار.