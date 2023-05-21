للتسهيل على المستفيدين.. الأحوال المدنية المتنقلة تقدّم خدماتها في 32 موقعاً

قدّمت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (32) موقعاً حول المملكة، ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفّذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجّهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.
وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم، اليوم، بتقديم خدماتها للنساء في المتوسطة الخامسة عشرة ببريدة لمدة يوم واحد، ويوم الإثنين في مجمع السحابين بمحافظة رياض الخبراء لمدة يومين، وفي المتوسطة الثانية والعشرين ببريدة لمدة يوم، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء في الثانوية الرابعة بمحافظة البدائع، والمتوسطة السادسة والعشرين ببريدة لمدة يوم لكل منهما، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للرجال في متوسطة وثانوية الطراق بمحافظة عيون الجواء لمدة يومين، ومركز صحي حي الربوة، ومركز صحي حي البساتين، ومركز صحي حي خضيراء، وللنساء في المتوسطة الثامنة والعشرين ببريدة، ويوم الخميس تقدم الخدمة للرجال في مركز صحي حي حويلان، ومركز صحي حي المريديسية، ومركز صحي حي ضراس ببريدة لمدة يوم واحد لكل موقع.
وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة الباحة، اليوم، خدماتها للرجال والنساء في مركز الجرين بمحافظة قلوة لمدة ثلاثة أيام، وللنساء في مدرسه مارية القبطية بكراء الحائط بمحافظة العقيق لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة يوم الإثنين للرجال في ابتدائية ومتوسطة الملك عبدالعزيز بمحافظة العقيق، وفي متوسطة الأمير محمد بمدينة الباحة لمدة يومين لكل منها.
وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرّمة، اليوم، بتقديم الخدمة للرجال في مركز قيا، ويوم الإثنين في مركز أبو راكة لمدة يوم لكل منهما.
وفي منطقة الجوف، تقوم الوحدات المتنقلة اليوم بتقديم الخدمة للرجال في متوسطة المقداد بن عمرو بمحافظة دومة الجندل لمدة يوم واحد، ويوم الإثنين في متوسطة الحسن بن علي بمركز أبو عجرم لمدة يومين، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء في متوسطة سراقة بن مالك، وللنساء في المتوسطة الحادية عشرة للبنات بمدينة سكاكا لمدة يومين لكل منهما.
وتقوم الوحدات المتنقلة في منطقة عسير، اليوم، بتقديم خدماتها للرجال والنساء في مركز خميس البحر، وفي العيادات الشاملة التخصّصية لقوى الأمن بمحافظة بيشة لمدة يومين لكل منهما، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للنساء في محافظة الحرجة لمدة ثلاثة أيام.
وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة حائل يوم الثلاثاء خدماتها للنساء في جمعية الأسر المنتجة الأهلية بحائل، ويوم الأربعاء للرجال في ثانوية المتوكل للبنين بمحافظة بقعاء لمدة يوم لكل منهما.
وفي منطقة الرياض، تقوم الوحدات المتنقلة يوم الإثنين بتقديم الخدمة للرجال والنساء في مقر الهيئة الملكية للجبيل وينبع بمدينة الرياض، ويوم الخميس في مقر الشركة السعودية للصناعات العسكرية بالرياض لمدة يوم لكل منهما.
وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية اليوم خدماتها للرجال والنساء في مركز الراغية بمنطقة المدينة المنورة لمدة أسبوع، وفي شعبة مرور محافظة العويقيلة بمنطقة الحدود الشمالية لمدة ثلاثة أيام.
وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني، كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.
وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.