للتسهيل على المستفيدين.. الأحوال المدنية المتنقلة تقدّم خدماتها في 32 موقعاً

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم، اليوم، بتقديم خدماتها للنساء في المتوسطة الخامسة عشرة ببريدة لمدة يوم واحد، ويوم الإثنين في مجمع السحابين بمحافظة رياض الخبراء لمدة يومين، وفي المتوسطة الثانية والعشرين ببريدة لمدة يوم، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء في الثانوية الرابعة بمحافظة البدائع، والمتوسطة السادسة والعشرين ببريدة لمدة يوم لكل منهما، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للرجال في متوسطة وثانوية الطراق بمحافظة عيون الجواء لمدة يومين، ومركز صحي حي الربوة، ومركز صحي حي البساتين، ومركز صحي حي خضيراء، وللنساء في المتوسطة الثامنة والعشرين ببريدة، ويوم الخميس تقدم الخدمة للرجال في مركز صحي حي حويلان، ومركز صحي حي المريديسية، ومركز صحي حي ضراس ببريدة لمدة يوم واحد لكل موقع.