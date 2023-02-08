"أشغلني فوز الهلال عن السؤال".. "وزير المالية": مبروك للهلاليين والوطن بكامله
بارك وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، محمد بن عبدالله الجدعان، وصول نادي الهلال لنهائي كأس العالم للأندية.
وقال الجدعان لدى رعايته، اليوم الأربعاء، بالرياض، افتتاح أعمال مؤتمر "الزكاة والضريبة والجمارك"، وخلال حديثه للحضور والإجابة عن أسئلتهم: "أشغلني فوز الهلال عن السؤال، مبروك للهلاليين وللوطن كله".
ورعى وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، محمد بن عبدالله الجدعان، اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023م بمدينة الرياض؛ أعمال مؤتمر "الزكاة والضريبة والجمارك"، الذي يأتي تحت شعار "منظومة رقمية متكاملة لاستدامة الاقتصاد وتعزيز الأمن"، وسط مشاركة من الوزراء وأمناء الهيئات الإقليمية والدولية والخبراء والمتخصصين في القطاع الزكوي والضريبي والجمركي، الذين سيناقشون خلال الفترة "08-09" فبراير الجاري، أهمّ التجارب والتطورات العالمية والمحلية في القطاع، والتحول الرقمي الذي تشهده المنظومة، ومدى تأثير التقنيات الحديثة على كفاءة وفعالية العمليات، ودورها في إيجاد اقتصاد رقمي مزدهر.
وكان فريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم قد كتب بالأمس التاريخ في سِجل بطولات كأس العالم للأندية؛ بعد تأهُّله لنهائي المونديال عبر بوابة نظيره "فلامنجو" البرازيلي بنتيجة 3/ 2، في اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب "ابن بطوطة" في طنجة بالمغرب، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022.