"أشغلني فوز الهلال عن السؤال".. "وزير المالية": مبروك للهلاليين والوطن بكامله

ورعى وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، محمد بن عبدالله الجدعان، اليوم الأربعاء 8 فبراير 2023م بمدينة الرياض؛ أعمال مؤتمر "الزكاة والضريبة والجمارك"، الذي يأتي تحت شعار "منظومة رقمية متكاملة لاستدامة الاقتصاد وتعزيز الأمن"، وسط مشاركة من الوزراء وأمناء الهيئات الإقليمية والدولية والخبراء والمتخصصين في القطاع الزكوي والضريبي والجمركي، الذين سيناقشون خلال الفترة "08-09" فبراير الجاري، أهمّ التجارب والتطورات العالمية والمحلية في القطاع، والتحول الرقمي الذي تشهده المنظومة، ومدى تأثير التقنيات الحديثة على كفاءة وفعالية العمليات، ودورها في إيجاد اقتصاد رقمي مزدهر.