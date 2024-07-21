"قائد القوات الجوية " يحضر افتتاح معرض RIAT2024 بالمملكة المتحدة

وقام الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، والوفد المرافق له من وزارة الدفاع بزيارة أجنحة المعرض ومشاهدة العروض الجوية، تلا ذلك زيارة جناح القوات الجوية الملكية السعودية، والذي تضمن ركناً للصقور السعودية، الذي تم من خلاله استعراض إنجازات الفريق على مدى (25) عامًا عبر عدة تقنيات، منها الواقع الافتراضي (VR).