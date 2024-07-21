"قائد القوات الجوية " يحضر افتتاح معرض RIAT2024 بالمملكة المتحدة

حضر قائد القوات الجوية الملكية السعودية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، افتتاح معرض الطيران العالمي (RIAT2024) المقام بقاعدة (فيرفورد) الجوية بالمملكة المتحدة.
وقام الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، والوفد المرافق له من وزارة الدفاع بزيارة أجنحة المعرض ومشاهدة العروض الجوية، تلا ذلك زيارة جناح القوات الجوية الملكية السعودية، والذي تضمن ركناً للصقور السعودية، الذي تم من خلاله استعراض إنجازات الفريق على مدى (25) عامًا عبر عدة تقنيات، منها الواقع الافتراضي (VR).
وعلى هامش المعرض عقد قائد القوات الجوية الملكية السعودية اجتماعاً مع رئيس أركان القوات الجوية الأمريكية، الفريق الأول ديفيد آلفين، ورئيس أركان القوات الجوية البريطانية، الفريق أول ريتشارد كنقتون، وجرى خلال اللقاءين استعراض العلاقات القائمة، وبحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك.