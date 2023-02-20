"الشؤون الإسلامية" تبدأ عمليات التوظيف للمتقدمين من الجنسين لوظائف الدعوة ومراقبة المساجد والحراسات

الجدير بالذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية وضمن مبادرة التوظيف التي بدأت بتنفيذها بتاريخ 1/ 6/ 1442هـ أنهت تعيين (25714) إمامًا ومؤذنًا على نظام العقود بمساجد وجوامع المملكة وحتى تاريخه، وبانتهاء عمليات التعيين للوظائف (مراقبين ومراقبات ودعاة وداعيات وحراس وحارسات) سيصل مجموع من تم تعيينهم منذ بدء المبادرة على وظائف العقود وحتى العام الحالي 1444هـ (45000) موظف وموظفة، كما بلغ عدد من تم تعيينهم على بند المكافآت من الأئمة والخطباء والمؤذنين (24180) منذ عام 1440هـ في مختلف مناطق المملكة، ضمن الجهود التي تسعى الوزارة لتحقيقها؛ لمواكبة تطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة في توظيف الكفاءات من أبناء وبنات الوطن.