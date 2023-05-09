الشرقية.. القبض على 4 باكستانيين لترويجهم 24.38 كيلوجرامًا من الشبو

ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، القبض على (4) مقيمين من الجنسية الباكستانية بالمنطقة الشرقية؛ لترويجهم (24.38) كيلوجرامًا من مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام: (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالَج جميع البلاغات بسرية تامة.