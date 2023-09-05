مركز تنمية القطاع غير الربحي يدشن مركز الاتصال الموحد

دشن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أحمد السويلم، اليوم, مركز الاتصال الموحد، الهادف لتسهيل الوصول والتوسع في تقديم الخدمات وتعزيز التواصل مع العملاء .