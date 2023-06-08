الهيئة الملكية لمكة تقيم ورشة لدعم الأنشطة التجارية خلال موسم الحج

دعت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أصحاب الأعمال في مدينة مكة المكرمة لحضور ورشة العمل التي ينظمها البريد السعودي "سبل"، بالتعاون مع غرفة مكة المكرمة، تحت عنوان "أبرز نشاطك التجاري في موسم الحج"، يومي 19، 20 يونيو في مقر الغرفة.