الهيئة الملكية لمكة تقيم ورشة لدعم الأنشطة التجارية خلال موسم الحج

دعت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أصحاب الأعمال في مدينة مكة المكرمة لحضور ورشة العمل التي ينظمها البريد السعودي "سبل"، بالتعاون مع غرفة مكة المكرمة، تحت عنوان "أبرز نشاطك التجاري في موسم الحج"، يومي 19، 20 يونيو في مقر الغرفة.
وتهدف ورشة العمل إلى تشجيع أصحاب الأعمال والمحلات التجارية والمطاعم على إدراج مواقع أعمالهم على خرائط جوجل عبر الناشر التجاري أو التسجيل المباشر، وإيجاد حلول متكاملة لإدارة السمعة الرقمية للأعمال.
وتأتي ورشة العمل تحت إشراف برنامج مكة الذكية بالهيئة الملكية الذي يعمل على دعم وتفعيل خدمات خرائط جوجل وتوثيق المواقع ذات الأهمية كشبكة الطرق والمواقع التاريخية والإثرائية وممرات المشاة، لتسهيل الوصول من وإلى المسجد الحرام بسرعة وفاعلية لضمان تجربة روحانية سلسة لضيوف الرحمن في مدينة مكة المكرمة.