المدينة المنوّرة.. جراحة تنظيرية تنهي معاناة تسعيني مع التهاب رئوي وتدهور بالحالة الصحية

تمكّن فريق طبي متخصّص في جراحة الصدر بمدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الطبية؛ عضو تجمُّع المدينة المنوّرة الصحي، من إنهاء معاناة مريض بالعقد التاسع من العمر من التهابٍ رئوي حاد، مع وجود انسكابٍ قيحي معقّد أدّى إلى فشلٍ في الاستجابة لأنبوب التصريف والعلاج التحفظي؛ استدعى ضرورة التدخُّل الجراحي.
في التفاصيل، أوضح تجمُّع المدينة المنوّرة الصحي، أن المريض حضر إلى طوارئ المستشفى الرئيس بمدينة الملك سلمان الطبية بعد تدهور حالته الصحية نتيجة التهابٍ رئوي حاد مع وجود انسكابٍ قيحي وفشلٍ في الاستجابة لأنبوب التصريف.
وبيّن التجمُّع أن هذه الحالة تُعد صعبة ومعقدة بسبب أن المستفيد يبلغ من العمر 88 عاماً، ويعاني أيضاً سمنة وأمراضاً مصاحبة، وملازم للفراش لأسابيع عدة، إضافة إلى تضيُّق الأبهر؛ مما يجعل إدارة الحالة عالية الخطورة.
وأضاف التجمُّع، أن الفريق الطبي قرر فور وصول المستفيد إنهاء الفحوصات والإجراءات اللازمة كافة؛ لتحضيره للتخدير عالي الخطورة والجراحة التي تمّت بنجاح خلال عطلة نهاية الأسبوع، باستخدام التقنية الجراحية التنظيرية طفيفة التوغل، حيث تكللت الإجراءات الطبية كافة بنجاح، وأكمل برنامجه العلاجي، حتى تحسنت حالته الصحية، وغادر المستشفى بصحة جيدة، ولله الحمد.