المدينة المنوّرة.. جراحة تنظيرية تنهي معاناة تسعيني مع التهاب رئوي وتدهور بالحالة الصحية

وأضاف التجمُّع، أن الفريق الطبي قرر فور وصول المستفيد إنهاء الفحوصات والإجراءات اللازمة كافة؛ لتحضيره للتخدير عالي الخطورة والجراحة التي تمّت بنجاح خلال عطلة نهاية الأسبوع، باستخدام التقنية الجراحية التنظيرية طفيفة التوغل، حيث تكللت الإجراءات الطبية كافة بنجاح، وأكمل برنامجه العلاجي، حتى تحسنت حالته الصحية، وغادر المستشفى بصحة جيدة، ولله الحمد.