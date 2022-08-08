المملكة في المركز السادس عالميًّا بجودة الطرق مع استمرار ريادتها في ترابط الشبكات

وجاء القرار ضمن قرارات سَبَق أن أصدرها مجلس الوزراء لإعادة هيكلة وتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية بما يواكب النهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها المملكة في جميع المجالات، نحو تحقيق رؤية المملكة 2030، وكذلك ما تَضَمّنته الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أكدت أهمية تكثيف الجهود الرامية إلى الحفاظ على ما حققته المملكة من مكتسبات في بناء منظومة متكاملة من الطرق بين مختلف أطرافها، والمحافظة على جودة الطرق؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 المرتبطة بقطاع النقل والخدمات اللوجستية.