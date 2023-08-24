"الأرصاد" ينبه 7 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة ورياح نشطة وموجة حارة

وتشهد المنطقة الشرقية، موجة حارة وارتفاع درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية، وتشمل الحالة الأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة ورياحًا نشطة على الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الجمعة.