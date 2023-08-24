"الأرصاد" ينبه 7 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة ورياح نشطة وموجة حارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الرياض وجازان والباحة والمدينة المنورة ومكة المكرمة وعسير والشرقية.
وتفصيلاً، نبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا غزيرة وسيولاً مع انعدام في الرؤية، وتشمل الحالة المجاردة وبارق ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب ورجال ألمع، وأمطارًا خفيفة على البرك والقحمة، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا خفيفة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة العرضيات والطائف والكامل ورهاط ومدركة، وأمطارًا متوسطة على أضم وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد موجة حارة وارتفاع درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية، وتشمل الحالة العيص وخيبر، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة على العيص وبدر وينبع وأمطارًا خفيفة على المدينة المنورة ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.
وتشهد المنطقة الشرقية، موجة حارة وارتفاع درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية، وتشمل الحالة الأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة ورياحًا نشطة على الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وأمطارًا متوسطة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة الرياض أتربة مثارة ورياحًا نشطة وتدنيًا في الرؤية، وتشمل الحالة الحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وضرما، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الجمعة.
وكذلك تشهد منطقة الباحة أمطارًا خفيفة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وأمطارًا متوسطة على الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الجمعة.