"العملاق الصيني" يهبط في عاصمة القوة النفطية العالمية

وأردف: "من ضمن ما نستنتجه حتى قبل معرفتنا بما ستتمخّض عنه هذه القمم الثلاث؛ أن المملكة لم تعد ذات البوصلة الواحدة الإجبارية التي تتّجه للغرب منذ زمن طويل، بل هي تبحث من منطلق سيادتها وقوتها الاقتصادية مع شركاء موثوقين في العالم أينما كانوا، وفي ذات الوقت تريد أن تقول للعالم إن بإمكانها إيجاد تكتُّل عربي له تأثير وصوت مسموع، وإنها تعرف جيدًا كيف تصنع التوازنات في العلاقات".