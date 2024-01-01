خلال 2023.. "سعود الطبية" تصرف أكثر من 1.9 مليون وصفة علاجية

كشفت مدينة الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول، عن صرف أكثر من مليون و900 ألف وصفة علاجية خلال العام الميلادي المنتهي 2023م.
وأشارت مدير إدارة الخدمات الصيدلانية أماني البريكي، إلى أن عام 2023م شهد العديد من الإنجازات الصيدلانية التي تتمثل في تشغيل صيدلية الطوارئ؛ حيث ساعدت في تقليل وقت وصول الدواء للمريض، إلى جانب تشغيل صيدلية العناية المركزة في البرج الطبي الثاني، والذي ساهم في تعزيز الرعاية الصحية، وتقليل وقت وصول الدواء للمريض، كما تم تفعيل خدمة المشورة الدوائية في صالات الخروج.
وحققت المدينة خلال العام 2023، النطاق الأخضر في مؤشر برنامج الاستخدام الأمثل لمضادات التخثر في وزارة الصحة؛ في حين طبّقت الباركود في عملية إعادة تعبئة الأدوية في أجهزة الصرف الآلي، والتي أثمرت عن تقليل احتمالية الأخطاء الدوائية، كما بلغ عدد الإجابة على الاستفسارات نحو 210 بمركز معلومات الدواء.
وأوضحت "البريكي" أن عدد المرضى المستفيدين من خدمة توصيل الأدوية بلغ 2735 مريضًا، من خلال تواصلهم مع مركز الاتصال على الرقم الموحد 19910.