خلال 2023.. "سعود الطبية" تصرف أكثر من 1.9 مليون وصفة علاجية

وأشارت مدير إدارة الخدمات الصيدلانية أماني البريكي، إلى أن عام 2023م شهد العديد من الإنجازات الصيدلانية التي تتمثل في تشغيل صيدلية الطوارئ؛ حيث ساعدت في تقليل وقت وصول الدواء للمريض، إلى جانب تشغيل صيدلية العناية المركزة في البرج الطبي الثاني، والذي ساهم في تعزيز الرعاية الصحية، وتقليل وقت وصول الدواء للمريض، كما تم تفعيل خدمة المشورة الدوائية في صالات الخروج.