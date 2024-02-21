"الحصيني": ارتفاعٌ تدريجيٌّ "مؤقت" لدرجات الحرارة وهذا موعد بداية المطرية التاسعة

ويشهد يوم الجمعة نشاط رياح من خفيفة إلى متوسطة مع هباتٍ شبه قوية على أجزاءٍ من الوسطى والغربية وشمال الشرقية وشرق الجنوبية من المملكة، لكن أقل من الخميس من ناحية النشاط، ولا مانع من التنزه، لكن احتاطوا في الليل بملابس شتوية خفيفة في الوسطى والشرقية وشرقي الغربية والجنوبية والمرتفعات، خاصة خارج المدن، وشتوية متوسطة في الشمالية.