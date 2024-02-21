"الحصيني": ارتفاعٌ تدريجيٌّ "مؤقت" لدرجات الحرارة وهذا موعد بداية المطرية التاسعة

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني؛ ارتفاعاً تدريجياً لدرجات الحرارة بين 6 إلى 7 درجات بداية من اليوم الأربعاء حتى يوم السبت، وفق قراءات النماذج العددية للطقس.
وأضاف الحصيني؛ أن الأجواء المتوقعة يطرأ عليها ارتفاعٌ تدريجي في الحرارة ذروتها نهاية الأسبوع، ومقدار الارتفاع بين ست إلى سبع درجات مئوية "ارتفاع مؤقت"، وتبقى الأجواء من تميل للحرارة الى معتدلة نهاراً، ولطيفة أول الليل باردة فجراً على معظم المناطق وتزداد البرودة شمالاً، عدا سواحل البحر الأحمر، خاصة الوسطى والجنوبية منه، ومكة المكرّمة حارة نهاراً لطيفة ليلاً.
وأضاف الحصيني؛ أنه بدءاً من يوم الجمعة يُتوقع حالة ممطرة تستمر عدة أيام، وهي الحالة الممطرة التاسعة لعام 1445هـ، على أجزاءٍ من الشمالية والشرقية وشمال الوسطى وأجزاءٍ متفرقة من الغربية والجنوبية من المملكة، والأمطار المتوقعة متفاوتة من مكانٍ إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة وأحياناً غزيرة وحبات برد.
ولفت في تغريدة على حسابه في "إكس"، إلى أن غداً الخميس يُتوقع نشاطٌ للرياح من خفيفة الى متوسطة مع هباتٍ شبه قوية على أجزاءٍ من الوسطى والغربية والشمالية والشرقية والجنوبية.
وقال الحصيني؛ اكشتوا في الليل، وفي النهار ابتعدوا عن المناطق الرملية، و احتاطوا في الليل ملابس شتوية خفيفة في الوسطى والشرقية وشرق الغربية والجنوبية والمرتفعات، خاصة خارج المدن، وشتوية متوسطة شمالاً.
ويشهد يوم الجمعة نشاط رياح من خفيفة إلى متوسطة مع هباتٍ شبه قوية على أجزاءٍ من الوسطى والغربية وشمال الشرقية وشرق الجنوبية من المملكة، لكن أقل من الخميس من ناحية النشاط، ولا مانع من التنزه، لكن احتاطوا في الليل بملابس شتوية خفيفة في الوسطى والشرقية وشرقي الغربية والجنوبية والمرتفعات، خاصة خارج المدن، وشتوية متوسطة في الشمالية.
وتابع، يشهد يوم السبت نشاطاً للرياح من متوسطة إلى شبه قوية على أجزاءٍ من الوسطى والغربية والشمالية والشرقية والجنوبية مع بداية انخفاضٍ تدريجي في الحرارة.