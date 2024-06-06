مبيعات التمور في المدينة المنورة تتجاوز 7.7 ملايين ريال خلال الأسبوع الماضي

كشف فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة، أن حجم مبيعات السوق المركزي للتمور خلال الأسبوع الماضي بلغ 528.604 كلجم، بقيمة تجاوزت 7.7 ملايين ريال؛ مشيرًا إلى أن الفِرَق الميدانية ضبطت خلال الأسبوع الماضي 23 مخالفة تتعلق بجودة وسلامة تخزين منتجات التمور، وغيرها من المخالفات، ومنوهةً باستمرار تنفيذ الجولات الرقابية لمتابعة السوق، وضمان توفر الاشتراطات الفنية والصحية، والتأكد من جودة المنتجات المعروضة.