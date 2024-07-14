توقعات بارتفاع درجات الحرارة إلى 50 مئوية في هذه المناطق

فيما يُتوقع أن يتعاظم تأثير المرتفع الجوي العربي في أجواء المنطقة تديرجيًا اعتبارًا من الأربعاء، مع سيطرة رياح شمالية غربية جافة شديدة الحرارة قادمة من مناطق صحراوية، ترفع درجات الحرارة لتقترب من الـ 50 درجة مئوية، وقد تلامس الـ 50 في الأيام الأولى من الأسبوع القادم.