توقعات بارتفاع درجات الحرارة إلى 50 مئوية في هذه المناطق

توقعت تقارير مناخية تزايد المؤشرات على اشتداد الحر مجددًا في الأجزاء الشرقية والوسطى من المملكة نهاية الأسبوع الجاري، وخلال الأيام الأولى من الأسبوع القادم.
وتوقع "طقس العرب" أن يسيطر الطقس اللاهب والمرهق على أجواء المنطقة مجددًا، مع درجات حرارة قد تلامس حاجز الـ 50 درجة مئوية في بعض الأجزاء.
وأصدر المركز تنبيهًا مبكرًا من خطر ضربات الشمس والإجهاد الحراري، وسط طقس لاهب ومرهق في حفر الباطن والقيصومة والأحساء، والحرارة تقترب من الـ 50 مئوية.
فيما يُتوقع أن يتعاظم تأثير المرتفع الجوي العربي في أجواء المنطقة تديرجيًا اعتبارًا من الأربعاء، مع سيطرة رياح شمالية غربية جافة شديدة الحرارة قادمة من مناطق صحراوية، ترفع درجات الحرارة لتقترب من الـ 50 درجة مئوية، وقد تلامس الـ 50 في الأيام الأولى من الأسبوع القادم.