النيابة العامة: ‏المخدرات آفة خطيرة تهدد الأمن والمجتمع والصحة

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على تويتر: تعد أفعالاً إجرامية من قام بتهريب المواد أو المؤثرات العقلية أو تلقيها من المهربين، أو جلب المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو استيرادها أو تصديرها أو إنتاجها أو صنعها أو استخلاصها أو تحويلها أو استخراجها أو حيازتها أو إحرازها أو بيعها أو شراؤها أو توزيعها أو تسليمها أو تسلمها أو نقلها أو المقايضة بها أو تعاطيها أو الوساطة فيها أو تسهيل تعاطيها أو إهداؤها أو تمويلها أو التموين بها، إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا النظام وطبقاً للشروط والإجراءات المقررة فيه.