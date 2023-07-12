"الأرصاد" ينبّه 7 مناطق: أمطار متوسطة ورياح نشطة وأتربة مثارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وعسير والشمالية والشرقية وجازان).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس، فيما تشهد المنطقة موجة حارة وارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 48 درجة مئوية في العيص وبدر ووادي الفرع وينبع النخل، وتستمر حتى الساعة الـ17.00 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد منطقة مكة المكرمة رياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة جدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الخميس.
وتشهد المنطقة الشرقية رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والأحساء وبقيق، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الخميس.
ونبه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد منطقة عسير أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة الرياض رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأفلاج والسليل والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والدرعية والعاصمة الرياض والمجمعة وثادق وحريملاء ورماح وضرما، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الخميس.
ونبّه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العويقيلة ورفحاء، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.