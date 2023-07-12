"الأرصاد" ينبّه 7 مناطق: أمطار متوسطة ورياح نشطة وأتربة مثارة

وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا نشطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس، فيما تشهد المنطقة موجة حارة وارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر من 48 درجة مئوية في العيص وبدر ووادي الفرع وينبع النخل، وتستمر حتى الساعة الـ17.00 من مساء الخميس.