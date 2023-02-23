بحضور الأميرة نورة.. "البواردي" يرعى احتفالات محافظة شقراء بيوم التأسيس

رعى محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي احتفال المحافظة بيوم التأسيس، وذلك بحضور الأميرة نورة بنت فهد بن فيصل بن فرحان آل سعود، ووفد الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية بقيادة الدكتور ذيب الدوسري.
وتفصيلاً، حضر احتفالات يوم التأسيس الوجيه عبدالله بن عبدالرحمن السبيعي و عبدالرحمن السبيعي ، والشيخ محمد بن سعد البواردي ،والشيخ عبدالرحمن المقحم ، وسلطان بن عبدالله البواردي ومحمد البواردي ، وسلمان البواردي، وعدد من أهالي وأعيان المحافظة وقيادات الدوائر الحكومية والأمنية .
وبدأ برنامج الاحتفال بيوم التأسيس الساعة الرابعة من عصر أمس الأربعاء، برعاية محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي؛ إذ افتتح الاحتفال بمسيرة الخيول أمام قصر السبيعي التاريخي، وتواصلت الفعاليات طيلة اليوم ، حيث أقيم خلال المساء الحفل الرسمي والعرضة السعودية وتناول طعام العشاء.
ورعى البواردي عدداً من الفعاليات والبرامج والمسابقات في سوق حليوة التراثي التي تنفذها جمعية التنمية والتطوير، والتي شملت فعاليات جمعية التنمية والتطوير على العديد من البرامج منها: مسرح الطفل، ومعرض الرسم، ومسيرة وطنية، ومسابقات ثقافية ورياضية، ومسابقات لاختيار أفضل زي ليوم التأسيس، وألعاب شعبية، وعربات أطعمة متنقلة، ونقش حناء، وجوائز وهدايا للمشاركين، إلى جانب تخصيص أماكن للأسر المنتجة.
وتنفذ جمعية التنمية والتطوير بشقراء مسابقة بعنوان "مسابقة التأسيس"، تطرح خلالها أسئلة عن يوم التأسيس في وسائل الإعلام المرئية والمقروءة.
وخلال فعاليات يوم التأسيس قام وفد من الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية -إحدى الجمعيات العلمية التابعة لجامعة الملك سعود- بزيارة لمحافظ شقراء في المخيم الخاص أمام روضة قصور شقراء، ضمن البرنامج الذي تنظمه الجمعية، وهو عبارة عن رحلة علمية أنثروبولوجية ميدانية لزيارة محافظة شقراء.
وشارك الوفد برئاسة الأميرة نورة في احتفالات محافظة شقراء بيوم التأسيس ، وزار الوفد أهم الأماكن التاريخية والمواقع التراثية .
وتستمر الفعاليات المنوعة لمدة 3 أيام بسوق المجلس التراثي بإشراف البواردي، رئيس لجنة الاحتفالات بالمحافظة، ومتابعة مباشرة من رئيس بلدية شقراء المهندس بندر الشيباني.
وتخلل برامجَ يوم التأسيس تدشينُ محافظ شقراء برنامج وزارة الرياضة عصر اليوم الخميس في سوق المجلس التراثي.