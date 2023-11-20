نشاط في 3 أشهر.. صورة رقمية مقربة عن نمو 18 قطاعاً اقتصادياً في المدينة

وتضمنت قائمة الأنشطة الاقتصادية التي حققت نمواً خلال الربع الثالث من العام الحالي، قطاعات المطاعم والإعاشة، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة، والأنشطة الخدمية، والصناعات التحويلية، وصيانة المركبات، والقطاع العقاري، والأنشطة المهنية، وأنشطة التأجير، وقطاع الاتصالات والمعلومات، والأنشطة التعليمية، والقطاع الصحي، وقطاع الخدمات الاجتماعية، في حين شهد قطاعا خدمات الأعمال، والأنشطة المالية، انخفاضاً في نشاطهما.