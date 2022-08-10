أمانة الطائف تشرع في تنفيذ "حديقة الفراشات" في "مضباع الحوية"

شرعت أمانة الطائف في تنفيذ مشروع حديقة الفراشات (المضباع سابقًا) بحي الحوية شمال الطائف، التي تأتي ضمن جهود الأمانة لتعزيز الرقعة الخضراء، وزيادة المتنفسات العامة، ضمن برامج جودة الحياة، وأنسنة المدن، وتحسين المشهد الحضري.
وقال أمين الطائف، الدكتور أحمد القثامي، إن وكالة المشاريع بدأت في تنفيذ الأعمال الإنشائية للحديقة بعد الانتهاء من أعمال التصميم الهندسي (ثلاثي الأبعاد)، الذي راعت فيه مناسبة المظهر العام، وزيادة المسطحات الخضراء، والأشجار، والألعاب الرياضية، وألعاب الأطفال، والمماشي.. وفق المعايير العالمية للحدائق والمتنفسات، والطبيعة الجغرافية للموقع، وإيجاد متنفس عام للأهالي والسياح، يتوافر به الخدمات والمرافق العامة كافة.
وبيَّن أمين الطائف أن الأمانة عملت على استغلال العوامل الجغرافية والبيئية لمدينة الطائف؛ لإيجاد نماذج متميزة من الحدائق والمتنزهات، وتقديم خدمات ذات كفاءة عالية للأهالي.. مشيرًا إلى أن خطط الأمانة لتعزيز المتنفسات تشمل إنشاء العديد من الحدائق العامة والمسطحات الخضراء مدعومة بالخدمات اللازمة، التي تضمن جودة الحياة؛ لتكون جاذبة للأهالي والزوار من خارج المدينة.
وأشار وكيل الأمين للمشاريع، المهندس عبدالعزيز الشمراني، إلى أنه يجري حاليًا تنفيذ الحديقة على مساحة إجمالية تتجاوز 166 ألف متر مربع، وتحتوي على ممشى رياضي بمساحة 17 ألف متر مربع، وبطول 1500 متر، وعرض 12 مترًا، ويراعَى فيها الاشتراطات الخاصة بممارسة رياضة المشي، إضافة إلى رسائل تحفيزية وتوعوية. كما تحتوي الحديقة على ملاهٍ للأطفال بمساحة 1492 مترًا مربعًا، وملاعب رياضية، ومواقف للسيارات، وجلسات عائلية مظللة، وكراسي، ومواقع استثمارية بمساحة 16 ألف متر مربع. وتحتوي كذلك على قاعة سينما، ومطاعم، وكافتيريات، وقفص زجاجي للطيور.. وغيرها من الخدمات. وتحتوي الحديقة على مسطحات خضراء بمساحة 50 ألف متر مربع، ومواقع "هارد سكيب" بمساحة 58 ألف متر مربع، وعلى نوافير تفاعلية.