أمانة الطائف تشرع في تنفيذ "حديقة الفراشات" في "مضباع الحوية"

وأشار وكيل الأمين للمشاريع، المهندس عبدالعزيز الشمراني، إلى أنه يجري حاليًا تنفيذ الحديقة على مساحة إجمالية تتجاوز 166 ألف متر مربع، وتحتوي على ممشى رياضي بمساحة 17 ألف متر مربع، وبطول 1500 متر، وعرض 12 مترًا، ويراعَى فيها الاشتراطات الخاصة بممارسة رياضة المشي، إضافة إلى رسائل تحفيزية وتوعوية. كما تحتوي الحديقة على ملاهٍ للأطفال بمساحة 1492 مترًا مربعًا، وملاعب رياضية، ومواقف للسيارات، وجلسات عائلية مظللة، وكراسي، ومواقع استثمارية بمساحة 16 ألف متر مربع. وتحتوي كذلك على قاعة سينما، ومطاعم، وكافتيريات، وقفص زجاجي للطيور.. وغيرها من الخدمات. وتحتوي الحديقة على مسطحات خضراء بمساحة 50 ألف متر مربع، ومواقع "هارد سكيب" بمساحة 58 ألف متر مربع، وعلى نوافير تفاعلية.