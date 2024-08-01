المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يشارك في الملتقى الوطني للجمعيات والمؤسسات الأهلية

وقدّم المركز على هامش الملتقى ورقتَيْ عمل؛ تضمّنتا: توعية حول تحديثات اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، إضافةً إلى ورقة عمل خاصة للتعريف بالإسناد الحكومي والفرص المتاحة فيه مع منظمات القطاع غير الربحي.