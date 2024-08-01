المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يشارك في الملتقى الوطني للجمعيات والمؤسسات الأهلية

شارك المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في الملتقى الوطني للجمعيات والمؤسسات الأهلية المقام في محافظة جدة، على هامش الاجتماع التحضيري السنوي لوكلاء إمارات المناطق.
وقدّم المركز على هامش الملتقى ورقتَيْ عمل؛ تضمّنتا: توعية حول تحديثات اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، إضافةً إلى ورقة عمل خاصة للتعريف بالإسناد الحكومي والفرص المتاحة فيه مع منظمات القطاع غير الربحي.
ويسعى المركز من خلال مشاركته في مثل هذه الملتقيات إلى التعريف بآلية حوكمة القطاع، مع ترسيخ الدور التنموي للقطاع غير الربحي.