ملك المغرب يهنئ خادم الحرمين الشريفين بفوز السعودية في تنظيم معرض إكسبو 2030 بمدينة الرياض

وأشاد في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، بالثقة الكبيرة التي حظيت بها المملكة العربية السعودية من قِبل المجتمع الدولي، اعترافًا وتقديرًا منه للمكانة المرموقة التي تحتلها إقليميًا وعالميًا، ولما حققته، في ظل القيادة الحكيمة -أيدها الله-، من مكتسبات وإنجازات عظيمة على سائر المستويات.