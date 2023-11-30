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ملك المغرب يهنئ خادم الحرمين الشريفين بفوز السعودية في تنظيم معرض إكسبو 2030 بمدينة الرياض
هنأ الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بمناسبة فوز المملكة بتنظيم معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.
وأشاد في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، بالثقة الكبيرة التي حظيت بها المملكة العربية السعودية من قِبل المجتمع الدولي، اعترافًا وتقديرًا منه للمكانة المرموقة التي تحتلها إقليميًا وعالميًا، ولما حققته، في ظل القيادة الحكيمة -أيدها الله-، من مكتسبات وإنجازات عظيمة على سائر المستويات.
وأكد ملك المغرب دعم واستعداد بلاده الكامل للإسهام مع المملكة العربية السعودية في إنجاح هذا الملتقى التجاري والاقتصادي العالمي، الذي سيُشكل، فرصة سانحة للتعريف بالتراث الثقافي الأصيل والمتنوع للمملكة عمومًا، وللعاصمة الرياض على وجه الخصوص.