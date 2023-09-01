"إغاثي الملك سلمان" يوزّع 57 طنّ سلال غذائية في إقليم السند بباكستان

وراجع عيادة الباطنية 603 أفراد، وعيادة الطوارئ 562 فردًا، وعيادة الأطفال 415 طفلًا، وعيادة الوبائيات 348 مريضًا، واستفاد من خدمات الفريق الطبي المتنقّل 223 فردًا، وراجع عيادة الصحة الإنجابية 240 حالة، فيما راجع قسم التغذية 55 مستفيدًا، وقسم التحصين 25 مستفيدًا، وقسم التوليد 24 حالة، وعيادة الجراحة وعلاج الإصابات 200 حالة، وراجع قسم التوعية والتثقيف 972 فردًا، واستفاد من قسم الإحالة الطبية 14 حالة.