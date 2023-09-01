"إغاثي الملك سلمان" يوزّع 57 طنّ سلال غذائية في إقليم السند بباكستان

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 57 طنًّا من السلال الغذائية في منطقة دادو بإقليم السند في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 8,708 أفراد من الفئات الأكثر ضعفًا واحتياجًا في المناطق المتضرّرة بالفيضانات.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية المنفذة من المملكة، ممثلة في المركز للوقوف مع الفئات الأكثر احتياجًا في باكستان.
من ناحية أخرى قدّمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة؛ خدماتها العلاجية لـ3.681 مستفيدًا خلال الفترة من 16 إلى 22 أغسطس من عام 2023م.
وراجع عيادة الباطنية 603 أفراد، وعيادة الطوارئ 562 فردًا، وعيادة الأطفال 415 طفلًا، وعيادة الوبائيات 348 مريضًا، واستفاد من خدمات الفريق الطبي المتنقّل 223 فردًا، وراجع عيادة الصحة الإنجابية 240 حالة، فيما راجع قسم التغذية 55 مستفيدًا، وقسم التحصين 25 مستفيدًا، وقسم التوليد 24 حالة، وعيادة الجراحة وعلاج الإصابات 200 حالة، وراجع قسم التوعية والتثقيف 972 فردًا، واستفاد من قسم الإحالة الطبية 14 حالة.
وفي الخدمات المرافقة استفاد 811 شخصًا من قسم المختبر، وصرفت الأدوية لـ2.578 مريضًا، وراجع قسم الرعاية الصحية 1.894 حالة، وقسم نقل الدم 10 مستفيدين.
إلى ذلك واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحيران وحرض وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح في محافظة صعدة؛ حيث جرى خلال الفترة من 16 حتى 22 أغسطس من عام 2023م في محافظة حجة ضخّ 7.383.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وضخ 824.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وتنفيذ 40 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين.
وفي محافظة صعدة تم ضخ 70.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 70.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 30.100 فرد.
على صعيد آخر قدّم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة تعز، خدماته الطبية المتنوعة لـ261 مستفيدًا ممّن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر يوليو من عام 2023م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وشهد المشروع تقديم 912 خدمة؛ حيث بلغت نسبة الذكور 68%، ونسبة الإناث 32%، بينما شكّلت نسبة النازحين 13%، والمقيمين 87% من إجمالي المستفيدين، فيما تم تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ82 مريضًا شملت تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما تم تقديم خدمات العلاج الطبيعي تنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية، استفاد منها 179 مريضًا.
ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلةً في المركز لرفع إمكانات القطاع الصحي والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.