إطلاق مبادرة تطوعية لتشجير متنزه "سيسد" الوطني في الطائف.. تستمر 4 أيام

من جهته، أشار المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بالإنابة المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس، إلى أن الحملة تسعى من خلال تعزيز المشاركة المجتمعية، وتحفيز المجتمع المحلي إلى الإسهام في أعمال التشجير؛ وذلك بالتعاون مع مركز الغطاء النباتي الذي يهدف إلى تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها، وتأهيل المتدهور منها، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة عمليات الاحتطاب، إضافة إلى الإشراف على المراعي، وحماية الغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها؛ مما يعزز التنمية المستدامة؛ تحقيقًا لمستهدفات مبادرة "السعودية الخضراء".