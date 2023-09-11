إطلاق مبادرة تطوعية لتشجير متنزه "سيسد" الوطني في الطائف.. تستمر 4 أيام

نظّم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، اليوم، فرصة تطوعية في منتزه سيسد لتقليم وتنظيف الأشجار تستمر لمدة أربعة أيام.
وقال مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف بالإنابة عطية بن مقبل الثقفي: الفرصة تأتي ضمن حملة "لنجعلها خضراء" التي سبق أن أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وتهدف إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات السعودية الخضراء، وتعزيز إسهامات المملكة في حماية البيئة، وتحسين جودة الحياة، وتنمية الغطاء النباتي، وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، واستعادة التنوع النباتي في مختلف مناطق المملكة.
من جهته، أشار المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بالإنابة المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس، إلى أن الحملة تسعى من خلال تعزيز المشاركة المجتمعية، وتحفيز المجتمع المحلي إلى الإسهام في أعمال التشجير؛ وذلك بالتعاون مع مركز الغطاء النباتي الذي يهدف إلى تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها، وتأهيل المتدهور منها، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة عمليات الاحتطاب، إضافة إلى الإشراف على المراعي، وحماية الغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها؛ مما يعزز التنمية المستدامة؛ تحقيقًا لمستهدفات مبادرة "السعودية الخضراء".
ويُعتبر متنزه الطائف الوطني متنزهًا طبيعيًّا شاسع المساحة، وله طبيعة جغرافية مميزة؛ إذ تحيط به الأشجار والجبال من جميع الجهات؛ مما جعله متنزها مرغوبًا لزوار المحافظة، ومن أهم المناطق السياحية في السعودية المميزة بطبيعتها الجميلة، كما يمتاز بما يتضمنه من ينابيع طبيعية، وبالْتقاء عدد من أودية المنطقة، مثل وادي العرج ووادي سيسد، إلى جانب وادي العرج المعروف.
وحصل المتنزه على اسمه بسبب ارتباطه بالسد الأثري "سيسد" الشهير، الذي قام بإنشائه الصحابي معاوية بن أبي سفيان عام 677م.