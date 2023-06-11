"مبتعثة من جامعة جازان" تحقق المركز الأول عالميًا في مؤتمر جراحة السمنة ببريطانيا

وأجرت المبتعثة العديد من الأبحاث في هذا الجانب، من ضمنها بحث عن فاعلية مكملات الزنك في تحسين حاسة التذوق، حيث أثبتت أن الزنك يعد علاجًا فعالًا لاضطرابات التذوق لدى المرضى الذين يعانون من نقص الزنك، واضطرابات التذوق مجهولة السبب، وفي المرضى الذين يعانون من اضطرابات الذوق الناتجة عن الفشل الكلوي المزمن عند إعطائهم بجرعات عالية تتراوح من 68 إلى 86.7 مجم / يومياً لمدة تصل إلى ستة أشهر.