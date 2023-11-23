"إغاثي الملك سلمان" يوقّع عددًا من الاتفاقيات مع منظمات دولية لإغاثة غزة

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقيات مع منظمات دولية لإغاثة قطاع غزة.
وتضمنت الاتفاقية توقيع اتفاقية مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بـ 37.5 مليون ريال، تشمل توفير سيارات الإسعاف وتسهيل وصول مياه شرب نظيفة إلى غزة.
كما وقّع مركز الملك سلمان اتفاقية مع برنامج الغذاء العالمي بـ 18.7 مليون ريال، إضافة إلى توقيع اتفاقية مع "الأونروا" بـ 56 مليون ريال.
وكان المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة د. عبدالله الربيعة قد قال في وقت سابق: نستعد لتوقيع عدد من الاتفاقيات لرفع المعاناة الكارثية عن سكان غزة، وندعو المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لفتح معبر رفح أمام المساعدات.
وكشف تسيير جسر جوي وصل يوم أمس إلى 15 طائرة إلى مطار العريش، وتم التوجيه بتسيير جسر بحري، حيث وصلت السفينة الأولى إلى ميناء بور سعيد وستصل سفينتان يومي السبت والثلاثاء.