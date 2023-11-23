"إغاثي الملك سلمان" يوقّع عددًا من الاتفاقيات مع منظمات دولية لإغاثة غزة

وكان المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة د. عبدالله الربيعة قد قال في وقت سابق: نستعد لتوقيع عدد من الاتفاقيات لرفع المعاناة الكارثية عن سكان غزة، وندعو المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لفتح معبر رفح أمام المساعدات.