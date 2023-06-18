ولي العهد حريص على فوز الرياض بتنظيم هذا المحفل العالمي.. السعودية جاهزة لاستضافة "إكسبو"

تأتي مشاركة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في حفل استقبال السعودية الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030م حرصًا من سموه على فوز الرياض بتنظيم هذا المحفل العالمي، الذي سيتزامن مع تحقيق رؤية السعودية 2030م مستهدفاتها التنموية.
وسيتيح لقاء سمو ولي العهد مع الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض ديمتري كيركنتزيس، خلال حفل استقبال السعودية الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030، فرصة مناقشة المستجدات حيال ترشح السعودية، وتقديم أي دعم مطلوب لإنجاحه.
وتعمل قيادة السعودية على أن يكون لاستضافة الرياض لإكسبو 2030 أعظم أثر ممكن؛ يحقق مستهدفاتها، ويسهم في بناء مستقبل عالمي مشترك، ويحفز المشاركين على تخيل مستقبلهم، ومشاركة طموحاتهم وتطلعاتهم بطرق جديدة ومثيرة للاهتمام.
ويشارك الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، في حفل استقبال السعودية الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030، المقرر عقده غدًا في باريس.
ويقام حفل الاستقبال الرسمي لممثلي 179 دولة من أعضاء المكتب الدولي للمعارض (المنظمة المسؤولة عن معرض إكسبو الدولي) عشية انعقاد اجتماع الجمعية العمومية الـ172 للمكتب، الذي سيعقد يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023م في مدينة باريس.
وتقام معارض "إكسبو الدولية" كل خمس سنوات، وتستمر لفترة أقصاها ستة أشهر.
ويعد المعرض إحدى كبرى الفعاليات العالمية غير التجارية من حيث التأثير الاقتصادي والثقافي بعد بطولة كأس العالم لكرة القدم ودورة الألعاب الأولمبية.
وانطلقت الدورة الأولى من معرض "إكسبو" في لندن عام 1851 تحت عنوان "المعرض العظيم لمنتجات الصناعة من دول العالم"، كإحدى الفعاليات المتميزة التي ترمي إلى تعزيز العلاقات الدولية، والاحتفاء بالتنوع الثقافي، وتقدير الإبداعات التكنولوجية.
وشهد المعرض آنذاك حضور ستة ملايين شخص، واستُخدمت إيراداته في تمويل بناء متحف "فيكتوريا وألبرت".
ويعد "برج إيفل" الشهير من أبرز عناصر الإرث التاريخي للمعرض؛ إذ شُيد ليكون بمنزلة مدخل إلى "إكسبو 1889" الذي استضافته العاصمة الفرنسية باريس.