ولي العهد حريص على فوز الرياض بتنظيم هذا المحفل العالمي.. السعودية جاهزة لاستضافة "إكسبو"

تأتي مشاركة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في حفل استقبال السعودية الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030م حرصًا من سموه على فوز الرياض بتنظيم هذا المحفل العالمي، الذي سيتزامن مع تحقيق رؤية السعودية 2030م مستهدفاتها التنموية.

وسيتيح لقاء سمو ولي العهد مع الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض ديمتري كيركنتزيس، خلال حفل استقبال السعودية الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030، فرصة مناقشة المستجدات حيال ترشح السعودية، وتقديم أي دعم مطلوب لإنجاحه.

وتعمل قيادة السعودية على أن يكون لاستضافة الرياض لإكسبو 2030 أعظم أثر ممكن؛ يحقق مستهدفاتها، ويسهم في بناء مستقبل عالمي مشترك، ويحفز المشاركين على تخيل مستقبلهم، ومشاركة طموحاتهم وتطلعاتهم بطرق جديدة ومثيرة للاهتمام.