قطع أثرية نادرة تزين واجهة جناح هيئة التراث في معرض الرياض الدولي للكتاب 2022

كما استعرض، "تيماء" التي عرفت بعمقها التاريخي، وقد عرض من آثارها الثمينة "مسلة" من قصر الحمراء، عليها كتابة بالخط الآرامي تعود للقرن الرابع - الخامس الميلادي، إضافةً إلى شاهد قبر نحتت عليه ملامح بشرية تعود للقرن الخامس قبل الميلاد، ومن المدينة المنورة نقش تأسيسي من الحرم النبوي أوقفه الشيخ أحمد الصاوي مؤرخ بسنة ١٣٠٠هـ؛ كما شملت تلك القطع نماذج من مواقع أثرية مختلفة في نجران والعلا وتبوك وحائل.