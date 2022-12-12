لماذا يجب القيادة بسرعة منخفضة أثناء الأمطار؟ "المرور" توضح بإنفوجرافيك

وبيّنت أنه مع السرعة المنخفضة يكون معدل تواصل الإطارات بالطريق مباشر، في حين يكون معدل تواصل الإطارات بالطريق مع السرعات المتوسطة بسيط، وفي السرعات العالية يكون معدل تواصل الإطارات بالطريق شبه معدوم.