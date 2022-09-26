رياح نشطة وأجواء مغبرة في العديد من المناطق بما في ذلك الرياض وجدة الاثنين

تشير الخرائط الجوية إلى توقعات باستمرار نشاط الرياح الشمالية والشمالية الغربية على أجزاء عدة من منطقتي الشرقية والوسطى يوم الاثنين، تتسبب في إثارة الأتربة والغبار على العديد من المناطق؛ بما في ذلك العاصمة الرياض، ويكون الطقس حارًّا نسبيًّا في المناطق الشمالية بينما تبقى حارة في باقي مناطق المملكة ومعتدلة فوق المرتفعات الجنوبية، ومع مرور ساعات النهار من يوم الاثنين، تغطي السحب المتوسطة أغلب القطاع الغربي من المملكة، يتخللها سحب ركامية على أجزاء محدودة إجمالًا من مرتفعات جازان وعسير، تترافق بهطول زخات متفرقة من الأمطار، قد تكون غزيرة أحيانًا.
وتزامنًا مع هذه الأجواء، تهب رياح الصبا على منطقة مكة المكرمة بما فيها مدينة جدة؛ نتيجة سيطرة كتلة هوائية أقل حرارة سطحية على أجزاء واسعة من شمال ووسط السعودية يرافقها مرتفع جوي سطحي على تلك المناطق، لتنشط الرياح الشرقية ساعات الصباح والظهيرة على مدينة جدة، وتتسبب في ارتفاع نِسَب الغبار في الأجواء، على أن تتحول الرياح إلى جنوبية غربية ما بعد ساعات الظهيرة وتتناقص نِسَب الغبار في الأجواء من جديد.