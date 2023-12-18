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بجوار النبي تفيض الأعين.. مشاهد من قدوم ضيوف الرحمن للمدينة تبرزها "الحرمين"

حنّت أرواحهم فتحدثت قلوبهم شوقًا.."تعجز الحروف وتتحدث المشاعر وتسكت الألسن"
بجوار النبي تفيض الأعين.. مشاهد من قدوم ضيوف الرحمن للمدينة تبرزها "الحرمين"

تحت وسم #في_حب_المدينة، أبرزت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، أجواء قدوم ضيوف الرحمن إلى المدينة المنورة محملين بالشوق إلى زيارة النبي -صلى الله عليه وسلم- حيث تفيض مشاعرهم وأعينهم بدموع المحبة.

ووفق فيديو لوزارة الحج والعمرة أرفقته الهيئة عبر حسابها على منصة "إكس"، كتبت تقول: "نزلوا بجوار المختار صلى الله عليه وسلم، ففاضت أعينهم، وحنّت أرواحهم، فتحدثت قلوبهم شوقًا لرؤياه".

وحمل المقطع عبارة شارحة قيل فيها: "عندما تُحط الرِحال في رحاب المصطفى ﷺ تعجز الحروف، فتتحدث المشاعر، وتسكت الألسن فتتحدث الدموع، شوقًا وحبًا".

ضيوف الرحمن
الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين

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