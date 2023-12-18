بجوار النبي تفيض الأعين.. مشاهد من قدوم ضيوف الرحمن للمدينة تبرزها "الحرمين"

وحمل المقطع عبارة شارحة قيل فيها: "عندما تُحط الرِحال في رحاب المصطفى ﷺ تعجز الحروف، فتتحدث المشاعر، وتسكت الألسن فتتحدث الدموع، شوقًا وحبًا".