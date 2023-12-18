بجوار النبي تفيض الأعين.. مشاهد من قدوم ضيوف الرحمن للمدينة تبرزها "الحرمين"

تحت وسم #في_حب_المدينة، أبرزت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، أجواء قدوم ضيوف الرحمن إلى المدينة المنورة محملين بالشوق إلى زيارة النبي -صلى الله عليه وسلم- حيث تفيض مشاعرهم وأعينهم بدموع المحبة.
ووفق فيديو لوزارة الحج والعمرة أرفقته الهيئة عبر حسابها على منصة "إكس"، كتبت تقول: "نزلوا بجوار المختار صلى الله عليه وسلم، ففاضت أعينهم، وحنّت أرواحهم، فتحدثت قلوبهم شوقًا لرؤياه".
وحمل المقطع عبارة شارحة قيل فيها: "عندما تُحط الرِحال في رحاب المصطفى ﷺ تعجز الحروف، فتتحدث المشاعر، وتسكت الألسن فتتحدث الدموع، شوقًا وحبًا".