الربيعة: حجم المساعدات الإنسانية السعودية بلغ 95 مليار دولار أمريكي استفادت منها 160 دولة

وتَطرق الدكتور الربيعة إلى بعض المبادرات التي نفّذها المركز كالمنصات الإغاثية والتطوعية والتوثيق والتسجيل الدولي، مثل: منصة المساعدات السعودية، ومنصة المساعدات المقدمة للاجئين (الزائرين) في المملكة، ومنصة التبرع الإلكترونية (ساهم)، التي أسهمت في تعزيز العمل الإنساني السعودي، وتعزيز آفاقه على المستوى الدولي، ومنصة التطوع الخارجي؛ مبينًا معاليه أن البرامج الطبية التطوعية تُعد من أكثر البرامج التي يستهدفها المركز؛ وذلك نظرًا للاحتياج الإنساني في الدول المتضررة والمنكوبة، وشملت خطة البرامج الطبية التطوعية للعام 2022م تنفيذ المركز 171 برنامجًا تطوعيًّا؛ منها 22 برنامجًا عامًّا و149 برنامجًا طبيًّا في 58 دولة عبر 4 قارات في العالم.