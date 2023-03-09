ضبط 32 مخالفًا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمناطق مكة والرياض والمدينة

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم ضبط (43) آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها (9) مواطنين، و(10) مقيمين من الجنسية الهندية، و(7) مقيمين من الجنسية الباكستانية، و(3) مقيمين من الجنسية النيبالية، ومقيمان من الجنسية السودانية، ومقيم من الجنسية المصرية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.