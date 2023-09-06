تهدف لتبادل الخبرات.. توقيع مذكرة تفاهم بين "الحرس الوطني" و"مؤسسة التحلية"

وتهدف المذكرة إلى التعاون المشترك بين الطرفين لإثراء العمل بالجانب المهني والعملي، وتبادل الخبرات الإدارية والفنية ودعم فرص التعاون بين الطرفين لتدريب المهندسين والفنيين والإداريين وتطويرهم فنيًّا ومهنيًّا من خلال دورات تدريبية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات بما يحقق الأهداف المشتركة وتحديد الإطار العام لعلاقتهما المستقبلية.