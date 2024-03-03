"الخريجي" يستقبل الوزراء المشاركين في الاجتماع الخليجي مع مصر والمغرب والأردن

استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، كلاً من الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ووزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ووزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ووزير خارجية سلطنة عُمان السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، ووزير خارجية دولة الكويت عبدالله علي اليحيا، وذلك لدى وصولهم مطار الملك خالد الدولي.