شاهد.. عرض محاكاة "ميسي" يبهر الزوار في موسم الرياض 2022

وشارك أطفال اختيروا من مدرجات الجمهور في العرض، وتناوبوا على التسديد في المرمى فوق المسرح، كما استمتع الحضور بفاصل مهاري، وفقرات السيرك العالمي، وأيضًا التصوير مع مجسم "ميسي".