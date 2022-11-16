شاهد.. عرض محاكاة "ميسي" يبهر الزوار في موسم الرياض 2022

قدّمت الفرقة العالمية الخاص بـ"سيرك ميسي 10 العالمي" جملة من المهارات والفنون التي تحاكي الأسطورة الأرجنتيني "ليونيل ميسي"، وذلك في منطقة "بوليفارد رياض سيتي"، ضمن فعاليات موسم الرياض 2022.
وشارك أطفال اختيروا من مدرجات الجمهور في العرض، وتناوبوا على التسديد في المرمى فوق المسرح، كما استمتع الحضور بفاصل مهاري، وفقرات السيرك العالمي، وأيضًا التصوير مع مجسم "ميسي".
وتضمّن سيرك ميسي 10 "كأس العالم" تجارب تفاعلية أخرى تلائم مختلف الشرائح، وسط صورة فنية مليئة بالدهشة والإبهار باستخدام عنصر التوازن والخفة في التعامل مع كرة القدم، حيث يُمكن للزوار في تجربة استثنائية من السير في ممر النصر الخاص باللاعب والحصول على صور تذكارية.
وتدور أحداث العرض حول محاكاة فنية لحياة اللاعب ليونيل ميسي وتناول أبرز المراحل في حياته ومسيرته الكروية من خلال عدة عروض تجمع كرة القدم والسيرك وبراعة المؤدي الجسدية في عرض واحد.
وعمل المركز الإعلامي لموسم الرياض على إتاحة الفرصة للإعلاميين في الاستمتاع بفقرات العرض العالمي، وكذلك إجراء حوار إعلامي مع المتحدث الرسمي للفرقة "Tomas Gestoso Saenz" الذي أشار إلى أن تفاعل الجمهور مع العرض هو ما دعاهم للمشاركة للموسم الثاني على التوالي.
وأكد المتحدث أن النجم الأرجنتيني "ميسي" متابع عن قرب للفرقة ويعرف تحركاتها، ويثمّن جهدها في محاكاته.
ويُعد عرض "ميسي" 10 أحد العروض العالمية الشهيرة التي تشارك في موسم الرياض 2022، ويُقام على مسرح حديث يربط الرياضة بالفن وينقلها في لوحة استعراضية رائعة.
ويمكن للزوار حجز التذاكر عبر الرابط: =ar_Messi_735https://riyadhseason.sa/event-details.html?id/10_