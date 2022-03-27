GEC2022.. لماذا تجذب الرياض كبار روَّاد الأعمال في العالم؟

تُعد العاصمة السعودية أرضًا خصبة للفرص الثمينة، وريادة الأعمال وازدهارها؛ فقد حددت رؤية الحكومة 2030 أهدافًا طموحة لمنظومة ريادة الأعمال في السعودية، بما في ذلك زيادة مساهمة الشركات الصغيرة في الناتج المحلي الإجمالي من 20٪ إلى 35٪ بحلول عام 2030، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من 3.8٪ إلى 5.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي.