اشتداد الأمطار على المُرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.. يوم الخميس

ويتزايد تدفق الرطوبة المدارية من بحر العرب لأجواء المُرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة يوم الخميس، وينتج عن ذلك الأمر اتساعٌ في نطاق ونشاط السحب الركامية على المُرتفعات الجنوبية الغربية، بحيث تشمل أجزاءً عِدّة من مُرتفعات جازان وعسير والباحة؛ تمتد لأجزاءٍ من مُرتفعات مكة المكرّمة بما فيها الطائف، لتهطل زخات رعدية من الأمطار، في مناطق مُتفرقة رُبما تكون غزيرة في بعض الأحياء، وتترافق مع تساقط البَرَد؛ ما قد يتسبّب في جريان الأودية والشعاب في بعض المناطق.