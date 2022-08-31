اشتداد الأمطار على المُرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.. يوم الخميس

تبقى فُرص الأمطار الرعدية على أجزاءٍ مُتفرقة من القطاع الجنوبي الغربي من المملكة يوم الأربعاء، في حين يتسع نطاق رُقعتها من جديد يوم الخميس، بحيث تشمل أجزاءً عِدّة من المُرتفعات الجنوبية الغربية مما قد يتسبّب في جريان الأودية والشعاب في بعض المناطق.
وفي التفاصيل، تبقى درجات الحرارة أعلى بكثيرٍ من مُعدلاتها المُعتادة نسبةً لمثل هذا الوقت من العام شمال غرب المملكة إلا أنها تكون ضمن مُعدلاتها في باقي المناطق، ويكون الطقس حاراً إلى شديد الحرارة نهاراً في أغلب المناطق باستثناء المُرتفعات، ويتحول ليلاً ليُصبح مائلاً للحرارة ورطباً على المناطق الساحلية مع احتمالية تشكُّل الضباب الخفيف في بعض المناطق.
ويتزايد تدفق الرطوبة المدارية من بحر العرب لأجواء المُرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة يوم الخميس، وينتج عن ذلك الأمر اتساعٌ في نطاق ونشاط السحب الركامية على المُرتفعات الجنوبية الغربية، بحيث تشمل أجزاءً عِدّة من مُرتفعات جازان وعسير والباحة؛ تمتد لأجزاءٍ من مُرتفعات مكة المكرّمة بما فيها الطائف، لتهطل زخات رعدية من الأمطار، في مناطق مُتفرقة رُبما تكون غزيرة في بعض الأحياء، وتترافق مع تساقط البَرَد؛ ما قد يتسبّب في جريان الأودية والشعاب في بعض المناطق.