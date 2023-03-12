دعم القيادة لمشروعات الطاقة في "أرامكو" وراء تحقيقها أرباحًا قياسية في 2022

وخلال الفترة الأخيرة، كان قطاع الطاقة في المملكة محل اهتمام القيادة الرشيدة، التي رأت أن هذا القطاع يمكن أن يثمر عن نتائج كبيرة، أكثر مما هو عليه، إذا ما وجد المزيد من الدعم والتوجيه، وهو ما يفسر إعلانات شركة أرامكو المتتالية، خلال السنوات الماضية، عن التوسع في مشروعات الطاقة والتحالفات والاستحواذ، سواء في مجال النفط أو الغاز أو الطاقة النظيفة، وبالتالي، يعد ما حققته الشركة من إحصاءات خلال العام الماضي (2022) طفرة نوعية في مسيرة أرامكو وتاريخها الحافل بالنجاحات المبهرة.