دعم القيادة لمشروعات الطاقة في "أرامكو" وراء تحقيقها أرباحًا قياسية في 2022

لم تكن الأرباح التي حققتها شركة أرامكو السعودية خلال العام الماضي (2022)، بالعادية، وإنما كانت "قياسية" على حد وصف الشركة، التي أعلنت أن ما تحقق كان نتاج الاهتمام النوعي بعمليات الشركة ومشروعاتها، وتوسعاتها في أعمال اكتشاف آبار النفط والغاز.
وأعلنت "أرامكو السعودية"، اليوم (الأحد) عن نتائجها المالية للعام الماضي كاملاً، وفيها سجّلت صافي دخل قياسي بلغ 604 مليارات ريال (161.1 مليار دولار)، ما يمثّل أعلى أرباح سنوية لها كشركة مُدرجة في السوق المالية.
وقالت الشركة إن هذه النتائج جاءت مدعومة بأسعار النفط القوية، والكميات الكبيرة المبيعة، وتحسّن هوامش أرباح المنتجات المكررة، فيما تواصل الشركة تعزيز طاقتها الإنتاجية من النفط والغاز، فضلاً عن محفظتها في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، لتلبية الطلب المتوقع في المستقبل.
الطفرة في أرباح أرامكو، تجسدت في تأكيد الشركة نفسه، على أن تحقيق صافي دخل يبلغ 604 مليارات ريال، يمثل أعلى أرباح منذ إدراجها في السوق المالية.
وقياسًا على الأرباح المتحققة، فإن عام 2022 سيبقى علامة فارقة في تاريخ شركة أرامكو السعودية الحافل بالإنجازات على الصعيدين المالي والتشغيلي، بفضل دعم وتوجيهات ورعاية خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد - حفظهما الله -، حيث تمكنت الشركة من اتخاذ خطوات كبيرة نحو المستقبل.
وخلال الفترة الأخيرة، كان قطاع الطاقة في المملكة محل اهتمام القيادة الرشيدة، التي رأت أن هذا القطاع يمكن أن يثمر عن نتائج كبيرة، أكثر مما هو عليه، إذا ما وجد المزيد من الدعم والتوجيه، وهو ما يفسر إعلانات شركة أرامكو المتتالية، خلال السنوات الماضية، عن التوسع في مشروعات الطاقة والتحالفات والاستحواذ، سواء في مجال النفط أو الغاز أو الطاقة النظيفة، وبالتالي، يعد ما حققته الشركة من إحصاءات خلال العام الماضي (2022) طفرة نوعية في مسيرة أرامكو وتاريخها الحافل بالنجاحات المبهرة.
ولا تُنسى في هذا المشهد، الجهود الجبارة التي بذلها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز خلال السنوات الماضية، من أجل استعادة أسعار النفط لمكانتها، بعد فترة تراجعت فيها الأسعار إلى مستويات متدنية، وتحديدًا أثناء وبعد جائحة كورونا.
وحدد ولي العهد في هذه الأثناء الخطوط العريضة التي يسير عليها قطاع النفط، حتى يستعيد عافيته واستمرت الشركة في إستراتيجيتها طويلة الأجل، بالتوسع في استثمارات الطاقة، مع زيادة الطلب على الطاقة والمواد الكيميائية.