"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة الثلاثاء والأربعاء المقبلَيْن على هذه المناطق

وأوضح حسين القحطاني، المتحدث الرسمي بالمركز الوطني للأرصاد، أن الأمطار تشمل أيضًا مناطق (الجوف، وحائل، والحدود الشمالية). لافتًا النظر إلى إصدار المركز تفاصيل عن هذه الحالات المطرية في تقرير خاص لاحقًا.