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"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة الثلاثاء والأربعاء المقبلَيْن على هذه المناطق

دعا إلى التقيُّد بتعليمات الجهات المختصة ومتابعة معلومات الطقس عبر NCM
"الأرصاد": أمطار متوسطة إلى غزيرة الثلاثاء والأربعاء المقبلَيْن على هذه المناطق
واس
واس

أفاد المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، تؤدي لجريان السيول، يومَي الثلاثاء والأربعاء المقبلَيْن -بمشيئة الله- على مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك، وأجزائها الساحلية.

وأوضح حسين القحطاني، المتحدث الرسمي بالمركز الوطني للأرصاد، أن الأمطار تشمل أيضًا مناطق (الجوف، وحائل، والحدود الشمالية). لافتًا النظر إلى إصدار المركز تفاصيل عن هذه الحالات المطرية في تقرير خاص لاحقًا.

ودعا "القحطاني" الجميع إلى الانتباه، والتقيد بتعليمات الجهات المختصة، ومتابعة معلومات الطقس عبر NCM الذي يعمل على مدار الساعة للموافاة بآخر المستجدات.

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