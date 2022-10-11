بجميع مناطق المملكة.. "الصحة" تطلق فعاليات اليوم العالمي للبصر 2022

وأوضحت "الصحة" أن فعاليات اليوم العالمي للبصر 2022م التي ستنطلق في جميع مناطق ومحافظات المملكة، تشمل فحص الأخطاء الانكسارية، وضغط العين، والتوعية في أمراض العين؛ مضيفة أن اليوم العالمي للإبصار يهدف إلى زيادة الوعي المجتمعي الشامل حول كيفية الوقاية من العمى، إلى جانب رفع مستوى الوعي الصحي حول صحة العين لدى الفرد والمجتمع، والتعريف بكافة أنواع أمراض العيون وطرق الوقاية منها، وطرق العلاج الصحيحة، ومنح الجميع فرص الحصول على خدمات الرعاية الشاملة للعيون.