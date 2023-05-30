"التحلية" ثالثة الجهات الحكومية في جاهزية تبني التقنيات الناشئة وبمستوى "متقدم"
حلّت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ثالثةً على مستوى الجهات الحكومية في جاهزية تبني التقنيات الناشئة لعام 2023م، وفقًا للتقرير الذي أصدرته هيئة الحكومة الرقمية، وأظهر التقدم في معظم قدرات تبني التقنيات الناشئة وجاهزيتها للتميز، وتحقيق تجربة إبداعية متكاملة.
وجاءت "التحلية" ضمن المستوى المتقدم، بعد تمكُّنها من تسخير التقنيات الناشئة لتحسين ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، بصفتها أحد مرتكزاتها الاستراتيجية التي تعمل وفقها لتحقيق الاستدامة وجودة الحياة، وتعظيم ناتج الاستثمار التنموي والابتكار، والعمل على إيجاد الحلول والتقنيات المبتكرة، واستغلال فرص الارتقاء بالكفاءة والاستدامة.
وتتبنّى "التحلية" تسريع الاعتماد على التقنيات الناشئة؛ ومنها التقنيات الروبوتية وتعلم الآلة والذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالظروف التشغيلية، والفحص والتقارير لأنظمة النقل والغلايات بالطائرات بدون طيار، والتطبيقات المتقدمة للطباعة ثلاثية الأبعاد.
وتسعى "التحلية" لتحسين التقنيات بشكل مستمر، وتطوير مبادراتها النوعية في التحول الرقمي، وإحداث تغييرات جذرية في قطاع تحلية المياه، وترسيخ مكانته وإسهاماته في النموّ والازدهار والاستدامة، عبر تقنياتها الواعدة والمبتكرة ذات القدرات والإمكانات الكبيرة؛ لإعادة تشكيل وتطوير صناعة التحلية بناءً على الابتكار ونموذج الأعمال.