"التحلية" ثالثة الجهات الحكومية في جاهزية تبني التقنيات الناشئة وبمستوى "متقدم"

وجاءت "التحلية" ضمن المستوى المتقدم، بعد تمكُّنها من تسخير التقنيات الناشئة لتحسين ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، بصفتها أحد مرتكزاتها الاستراتيجية التي تعمل وفقها لتحقيق الاستدامة وجودة الحياة، وتعظيم ناتج الاستثمار التنموي والابتكار، والعمل على إيجاد الحلول والتقنيات المبتكرة، واستغلال فرص الارتقاء بالكفاءة والاستدامة.