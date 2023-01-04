3 مئوية.. طريف تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة وجازان الأعلى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت جازان أعلى درجة حرارة بـ30 مئوية؛ فيما سجلت طريف أدنى درجة حرارة بـ3 درجات مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: جازان 30 درجة مئوية، والقنفذة 27 درجة، وجدة وشرورة 26 مئوية، ومكة المكرمة 25 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت طريف في أدنى القائمة بـ3 مئوية، تليها عرعر 4 درجات، والقريات 5، وسكاكا 6 درجات، وحائل 7 مئوية.
وسجلت بريدة وحائل وعرعر وسكاكا والعلا أعلى نسبة رطوبة 100%.