"العيبان" يهنّئ القيادة بفوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 بمدينة الرياض

رفع المستشارُ بالديوان الملكي الدكتور بندر بن محمد العيبان، التهنئةَ إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 بمدينة الرياض.
وعبّر "العيبان" عن اعتزازه وفخره كمواطن بالخطوات الرائدة والمنجزات العظيمة التي حقّقتها المملكة في ظلّ قيادة خادم الحرمين الشريفين، بمتابعة من سمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، في شتى المجالات؛ ومن ذلك تنظيم المملكة واستضافتها للعديد من المحافل الدولية، راسمةً بذلك خارطة طريق متميزة لمستقبل أكثر إشراقًا وتطورًا في كافة المجالات.
وأضاف: لقد وضعت قيادةُ المملكة خططَها المدروسة وهي تسابق الزمن لبلوغ المملكة أعلى المراتب، وتشكيل حضور بارز، متصدّرة بذلك المشهد الدولي، وكانت إحدى نتائج هذا الحراك العظيم ترشّحها لاستضافة معرض إكسبو 2030 في سلسلة النجاحات المتتالية التي حقّقتها على مستوى العالم؛ حيث نافست بشرف، وتربّعت على عرش الدول بما حقّقته من إصلاحات ومنجزات على كافة الأصعدة في إطار رؤية 2030.
وتابع: نستشعر جميعًا، ويستشعر كل مواطن مخلص، ما تقوم به القيادة الحكيمة من جهود جبّارة لتكون بلادنا في مقدّمة دول العالم في كثير من المجالات، عبر قصص نجاح فريدة، وطموح يعانق السماء.
وفي ختام حديثه سأل اللهَ أن يحفظ اللهُ خادمَ الحرمين الشريفين، وسموّ ولي عهده الأمين، والمملكة، وشعبها الوفي، في ظلّ ما تعيشه بلادنا من نماء ورخاء وازدهار واستقرار.