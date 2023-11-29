"العيبان" يهنّئ القيادة بفوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 بمدينة الرياض

وعبّر "العيبان" عن اعتزازه وفخره كمواطن بالخطوات الرائدة والمنجزات العظيمة التي حقّقتها المملكة في ظلّ قيادة خادم الحرمين الشريفين، بمتابعة من سمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، في شتى المجالات؛ ومن ذلك تنظيم المملكة واستضافتها للعديد من المحافل الدولية، راسمةً بذلك خارطة طريق متميزة لمستقبل أكثر إشراقًا وتطورًا في كافة المجالات.