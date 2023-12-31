بدعم "إغاثي الملك".. مركز الأطراف الصناعية في حضرموت يُقدّم خدماته الطبية لـ"376" مستفيدًا
قدّم مشروعُ تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في مديرية سيئون بمحافظة حضرموت؛ خدماتِه الطبية المتنوعة لـ"376" مستفيدًا ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر نوفمبر من عام 2023م، وذلك بدعمٍ من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وجرى خلال المشروع تقديمُ "1.816" خدمة؛ حيث بلغت نسبة الذكور "62%"، ونسبة الإناث "38%"، بينما شكّلت نسبة النازحين "19%"، والمقيمين "81%" من إجمالي المستفيدين، فيما تمّ تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ"70" مريضًا، شملت تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما تمّ تقديم خدمات العلاج الطبيعي تنوّعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية استفاد منها "306" أشخاص.
ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلةً في المركز لرفع إمكانات القطاع الصحي، والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.
يأتي هذا فيما واصل مركزُ الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذَ مشروع توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية والمياه للنازحين في مديرية رازح بمحافظة صعدة، خلال الفترة من 17 وحتى 23 ديسمبر 2023م.
وراجع العيادات "122" فردًا؛ منهم "27" مريضًا في عيادة مكافحة الأمراض الوبائية، وعيادة الطوارئ "20" حالة، وعيادة الأمراض الباطنية "57" مريضًا، فيما راجع عيادةَ الصحة الإنجابية "8" مستفيدين، وقسم التوعية والتثقيف "10" أفراد.
وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسمَ الخدمات التمريضية "50" مريضًا، وصُرفت الأدوية لـ"112" مستفيدًا، وتنفيذ "3" أنشطة للتخلّص من النفايات، فيما جرى ضخ "18.000" لتر من المياه الصالحة للشرب.